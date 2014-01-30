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комментариев - 2, 8-11-2016В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук
комментариев - 1, 20-7-2016Автоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дороги
комментариев - 19, 23-11-2015Не забудем! Не простим!
комментариев - 1, 18-9-2015Главой Стародубского района избран Владимир Ковалев
комментариев - 1, 24-8-2015На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель
комментариев - 1, 23-8-2015Брянская красавица и ее жених предстали перед судом
комментариев - 1, 19-8-2015Брянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублей
комментариев - 8, 18-8-2015На выборах губернатора Брянской области победил Богомаз
комментариев - 3, 12-8-2015В Советском районе Брянска запланирован ремонт дворов
комментариев - 4, 12-8-2015Сражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидата
комментариев - 2, 11-8-2015Роскомнадзор начал охоту на мат в СМИ
комментариев - 1, 26-7-2015Денину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями
комментариев - 1, 25-7-2015В Брянске маршрутчик покалечил ребенка-пассажира
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Машков, с вещами на выход!
• Маршрутные такси Брянска
• Расписание автобусов
• МРЭО ГИБДД Брянской области
Брянская область и город Брянск имеют благоприятные географические условия для развития различных видов транспорта. Через Брянск пролегают крупные нефте- и газопроводы: нефтепровод "Дружба", газопроводы Дашава-Москва и Шебелинка-Москва.
Железнодорожный транспорт: основной железнодорожный узел - Брянск: Брянск-1 (пассажирский) и Брянск-II (товарный). Общая протяженность железных дорог на территории Брянской области составляет 979 км. По территории области проходят шесть главных линий протяженностью более тысячи километров.
Речной транспорт: речное судоходство осуществляется по рекам Десна и Ока.
Автомобильный транспорт: общая протяженность автомобильных дорог на территории области 13 075 км, в том числе 68,2% с твердым покрытием. Брянская область является развязкой стратегических российских и международных автотрасс: М3 Москва-Киев (с выходом на трассу М20 Санкт-Петербург-Киев-Одесса), М13 Брянск-Кобрин (с выходом на трассу М1 Москва-Минск-Брест, а также на М20), и А141 Орел-Рославль.
Воздушный транспорт: на территории области расположен международный аэропорт "Брянск".
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