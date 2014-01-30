

Газета «БРЯНСК.RU» заняла второе место в годовом рейтинге брянских СМИ 27-4-2015, 20:48 Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Брянской области за 2014 год, в период с 1 января по 31 декабря..»

Правительство Брянской области продолжает нарушать закон 16-9-2014, 17:03 На этом фоне слова исполняющего обязанности губернатора Александра Богомаза о том, что с его приходом власть должна начать работать открыто, выглядят особенно кощунственно..»

Медведев: СМИ нужно защитить от давления 16-9-2014, 11:32 В России необходимо совершенствовать законодательство, чтобы сохранить независимость и объективность СМИ, особенно в регионах..»