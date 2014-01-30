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ОБЩЕСТВО
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26-2-2016, 15:16
Алевтина Черникова начала битву за лучших российских абитуриентов

Очевидно, что для повышения престижа, особенно на мировом уровне, необходимо работать не только над качеством даваемого образования, но и над привлечением лучших и мотивированных абитуриентов..»

22-9-2015, 16:30
Автоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дороги

Информацию о недостатках в содержании улично-дорожной сети будут принимать в ГИБДД города Брянска..»

22-9-2015, 16:05
Туристический потенциал Брянской области отметили в Москве

Брянская область включена в список перспективных (с точки зрения развития туризма) регионов..»

22-9-2015, 15:10
В гипермаркетах могут появиться площадки для умельцев

О развитии и сохранении в Брянской области народного творчества речь шла на оперативном совещании в региональном Правительстве..»

22-9-2015, 14:45
Чиновники: Брянская область готова к зиме на 92 процента

21 сентября в Правительстве Брянской области состоялось оперативное совещание, участники которого обсудили готовность региона к отопительному сезону..»

22-9-2015, 09:55
В «Брянском лесу» родились три зубренка

Один из четвероногих малышей появился на свет 14 июля – в день основания заповедника «Брянский лес»..»

21-9-2015, 15:20
Брянским сотрудникам МЧС вручено Знамя

21 сентября 2015 года состоялась торжественная передача Знамени Главному Управлению МЧС России по Брянской области..»

21-9-2015, 12:45
Жители Стародуба отметили День города

20 сентября 2015 года состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню города Стародуба и 72-летию освобождения района от фашистских захватчиков..»

ПОЛИТИКА
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21-9-2015, 16:10
Главой Стародубского района избран Владимир Ковалев

Состоялась внеочередная сессия Стародубского районного Совета народных депутатов пятого созыва..»

15-9-2015, 15:05
Проект генерального плана Брянска вынесен на публичные слушания

В ходе публичных слушаний жители города Брянска смогут обсудить представленный проект генерального плана..»

14-9-2015, 08:45
На выборах губернатора Брянской области победил Богомаз

Региональная избирательная комиссия обнародовала предварительные (и весьма предсказуемые) результаты выборов губернатора Брянской области..»

27-8-2015, 14:25
На избирательных участках появятся КОИБы

О подготовке к предстоящим выборам губернатора Брянской области речь шла на совещании в региональном Правительстве..»

25-8-2015, 15:05
Эдуард Дуданов стал главой Погарского района

Анатолий Ласунов, до недавнего времени возглавлявший Погарский район, написал заявление «по собственному желанию»..»

21-8-2015, 11:20
Беглов обсудил в Брянске вопросы введения школьной формы

20 августа полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов побывал на Брянском камвольном комбинате..»

20-8-2015, 11:55
На образовательный форум прибыл Александр Беглов

С рабочим визитом в город Брянск приехал полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе..»

20-8-2015, 11:05
Ольга Атюкова оценила, как идет уборка зерна в Брянской области

19 августа в регионе побывала заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе..»

ЭКОНОМИКА
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22-9-2015, 17:30
На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель

На ярмарках выходного дня и овощных базарах жители Брянска могут приобрести продукцию напрямую у сельхозпроизводителя..»

22-9-2015, 11:30
Бюджет Брянска подрос на 123 миллиона рублей

О внесении изменений в бюджет города на 2015 год речь шла в Брянском горсовете, на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам..»

17-9-2015, 15:55
В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук

Как показал проведенный недавно мониторинг, спрос на рабочие профессии в регионе остается достаточно высок..»

17-9-2015, 12:10
Брянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублей

С 1 января 2015 года предусмотрен единый срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество..»

16-9-2015, 13:35
Убытки аэропорта «Брянск» ежегодно составляют 40 миллионов рублей

Об этом речь шла в областной Думе, на заседании комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности..»

15-9-2015, 14:40
Более 100 пчеловодов съехались на ярмарку меда в Брянск

11 сентября 2015 года в сквере Карла Маркса состоялась традиционная ярмарка меда под названием «Мед земли брянской – населению области»..»

14-9-2015, 11:05
Представители молодежи встретились на экономическом форуме

11 сентября в Брянске впервые состоялся экономический молодежный форум под названием «Роль молодежи в повышении конкурентоспособности Брянской области»..»

27-8-2015, 10:20
Молодые брянцы обсудят экономические проблемы региона

11 сентября 2015 года во Дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина пройдет Брянский молодежный экономический форум..»

ПРОИСШЕСТВИЯ
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22-9-2015, 15:35
Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его дома

До семи лет лишения свободы грозит двум молодым мужчинам, которые выбрали себе в жертвы пожилого брянца..»

22-9-2015, 14:20
В лесу дятьковский охотник случайно пристрелил грибника

В отношении 45-летнего жителя Дятьково возбуждено уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности»..»

22-9-2015, 12:25
Шутник разыграл новозыбковских пожарных

Утром 21 сентября 2015 года в МЧС позвонил неизвестный и сообщил о том, что в населенном пункте Величко Новозыбковского района полыхает магазин..»

22-9-2015, 11:55
Две официантки стали жертвами матерого рецидивиста

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в совершении кражи..»

22-9-2015, 11:10
На БМЗ выявлены нарушения в сфере охраны труда

Сотрудники правоохранительных органов провели проверки в АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»..»

22-9-2015, 10:20
В ДТП 15-летняя девочка получила черепно-мозговую травму

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 21 сентября 2015 года на территории Бежицкого района города Брянска..»

22-9-2015, 09:30
Брянская красавица и ее жених предстали перед судом

21 сентября в Советском районном суде Брянска началось рассмотрение резонансного уголовного дела о наркоторговле..»

22-9-2015, 09:10
Под Брянском найдено семь снарядов времен войны

20 сентября 2015 года в МЧС по Брянской области поступило сообщение, что на территории Брянского района обнаружены взрывоопасные предметы..»

СПОРТ
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22-9-2015, 10:45
Динамовцы не сумели обыграть пензенский «Зенит»

Матч между командами «Динамо-Брянск» и «Зенит-Пенза» состоялся 21 сентября 2015 года в рамках 10-го тура первенства России в ПФЛ..»

21-9-2015, 14:35
Поединок Непомнящего и Накамуры завершился скандалом

Именитый брянский гроссмейстер Ян Непомнящий принял участие в Кубке мира по шахматам, который проходит в Баку..»

17-9-2015, 16:50
На праздновании Дня города выступили брянские спортсмены

17 сентября 2015 года на площади Ленина в Брянске состоялся большой спортивный праздник под названием «Здоровый город»..»

16-9-2015, 16:35
Бегунья Нина Морозова успешно выступила в Париже

В столице Франции завершился международный турнир по легкой атлетике. Брянская спортсменка сумела взойти на пьедестал почета..»

16-9-2015, 11:35
Брянчанки отличились на фестивале женского спорта

В городе Анапе завершился всероссийский фестиваль женского спорта под названием «Красота, грация, идеал»..»

15-9-2015, 12:15
Минаков встретится на ринге с бразильцем Мондрагоном

Турнир «Fight Nights Dagestan» будет проходить 25 сентября текущего года в Каспийске, в спортивном комплексе имени Али Алиева..»

КУЛЬТУРА
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22-9-2015, 16:55
Названы победители конкурса «Брянск – город мастеров»

Подведены итоги выставки-ярмарки ремесел под названием «Брянск – город мастеров» и одноименного конкурса..»

22-9-2015, 12:45
Камерный оркестр выступит во Всемирный День музыки

1 октября состоится концерт Брянского городского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна..»

21-9-2015, 17:15
Гости «Овстуга» почтили память Владимира Гамолина

В музее-заповеднике Ф. И. Тютчева состоялись мероприятия, посвященные Владимиру Даниловичу Гамолину..»

21-9-2015, 14:55
Дуэт «Торнадо» выступит для брянских поклонников

Московские музыканты Сергей Ковтунов и Игорь Тулинцев будут играть в Детской школе искусств №1 имени Т. П. Николаевой..»

18-9-2015, 17:45
На сцене в Брянске ветераны исполнили песни о войне

16 сентября в Брянском областном методическом центре «Народное творчество» состоялся международный фестиваль хоров ветеранов «Ратному подвигу славу поем»..»

18-9-2015, 15:35
Брянский ансамбль выступил в «Казачьей станице»

В музее-заповеднике «Коломенское» состоялся V международный фестиваль под названием «Казачья станица – Москва»..»

В РОССИИ И МИРЕ
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18-8-2016, 09:43
В Туле за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего осужден бывший военнослужащий

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему..»

9-5-2016, 11:23
Поддержка работоспособности мотоблока Нева не вызовет затруднений

Запчасти на мотоблок Нева позволяют восстановить работоспособность этой сельскохозяйственной техники..»

15-4-2016, 12:43
В Туле за неуставные взаимоотношения осужден десантник

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»

3-4-2016, 19:32
С пластиковыми окнами вы будете дышать по-новому

Пластиковые окна сегодня занимают одно из лидирующих положений по популярности, так как сочетают в себе высокое качество, элегантный внешний вид и оптимальную ценовую политику..»

30-3-2016, 13:28
Рогозин раскрыл банду котов-шпионов

На каждом авиазаводе трудятся специально обученные коты, которые ловят американских мышей, отшутился вице-премьер..»

30-3-2016, 13:14
Путин объявил последователей Мавроди вне закона

Президент России подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид..»

30-3-2016, 13:14
Российский турист погиб в схватке с крокодилом

Растерзанное тело мужчины с откушенной рукой обнаружено в Индонезии, в популярном у дайверов месте..»

30-3-2016, 13:01
При крушении Су-25 убил 49 куриц

Хозяин сарая в приморском поселке, на который упал штурмовик, оценил ущерб в 3 миллиона рублей..»

30-3-2016, 13:00
"СтопХам" ликвидирован по требованию Минюста

Общественное движение "СтопХам" ликвидировано по требованию Министерства юстиции..»

30-3-2016, 12:59
Порошенко признали ответственным за коррупцию

Западные эксперты нашли личную заинтересованность президента Украины в творящемся в стране беззаконии..»

ТЕХНОЛОГИИ
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30-3-2016, 11:45
Король футбола подал в суд на Samsung

Суть претензии легендарного футболиста заключается в незаконном использование его образа в рекламных целях..»

30-3-2016, 11:31
"Горячий юпитер" поразил ученых (видео)

Американские астрофизики впервые сумели проследить за гигантским "горячим юпитером"..»

30-3-2016, 10:45
Рождение детей обойдется без секса

Ученые уверяют, что человечество находится на пороге монументального изменения способа зачатия..»

30-3-2016, 00:15
Ученые развенчали миф о гибели динозавров

Американские ученые нашли доказательства того, что причиной вымирания динозавров было не падение астероида на Землю..»

29-3-2016, 23:59
В Instagram разрешат добавлять минутное видео

Популярная соцсеть разрешит пользователям добавлять видео длительностью до одной минуты..»

29-3-2016, 20:44
Как сделать цифровую свадьбу

Дни.Ру выяснили, как можно использовать различные электронные сервисы при подготовке к важному торжеству..»

29-3-2016, 19:46
Арктические льды рекордно растаяли

Климатологи всего мира бьют тревогу – ледовый покров Арктики уменьшился до исторического минимума..»

29-3-2016, 19:46
Twitter ушел в музеи

Более 80 российских музеев участвуют в мировой неделе музеев в сервисе микроблогов..»

МЕДИА
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27-4-2015, 20:48
Газета «БРЯНСК.RU» заняла второе место в годовом рейтинге брянских СМИ

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Брянской области за 2014 год, в период с 1 января по 31 декабря..»

16-9-2014, 17:03
Правительство Брянской области продолжает нарушать закон

На этом фоне слова исполняющего обязанности губернатора Александра Богомаза о том, что с его приходом власть должна начать работать открыто, выглядят особенно кощунственно..»

16-9-2014, 11:32
Медведев: СМИ нужно защитить от давления

В России необходимо совершенствовать законодательство, чтобы сохранить независимость и объективность СМИ, особенно в регионах..»

6-5-2014, 10:45
Роскомнадзор начал охоту на мат в СМИ

Роскомнадзор начал мониторить интернет-СМИ..»

14-4-2014, 20:06
Запрос журналиста приравняют к депутатскому

Чиновников могут обязать в срок отвечать на электронную почту от СМИ. За нарушение сроков ответа госслужащих будут штрафовать..»

30-1-2014, 12:27
В Брянске начали отключать телеканал «Дождь»

Некоторые брянские операторы исключили телеканал из-за скандала, причиной которому стал опрос..»

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комментариев - 2, 8-11-2016
В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук
комментариев - 1, 20-7-2016
Автоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дороги
комментариев - 19, 23-11-2015
Не забудем! Не простим!
комментариев - 1, 18-9-2015
Главой Стародубского района избран Владимир Ковалев
комментариев - 1, 24-8-2015
На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель
комментариев - 1, 23-8-2015
Брянская красавица и ее жених предстали перед судом
комментариев - 1, 19-8-2015
Брянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублей
комментариев - 8, 18-8-2015
На выборах губернатора Брянской области победил Богомаз
комментариев - 3, 12-8-2015
В Советском районе Брянска запланирован ремонт дворов
комментариев - 4, 12-8-2015
Сражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидата
комментариев - 2, 11-8-2015
Роскомнадзор начал охоту на мат в СМИ
комментариев - 1, 26-7-2015
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•  Маршрутные такси Брянска
•  Расписание автобусов
•  МРЭО ГИБДД Брянской области
Брянская область и город Брянск имеют благоприятные географические условия для развития различных видов транспорта. Через Брянск пролегают крупные нефте- и газопроводы: нефтепровод "Дружба", газопроводы Дашава-Москва и Шебелинка-Москва.

Железнодорожный транспорт: основной железнодорожный узел - Брянск: Брянск-1 (пассажирский) и Брянск-II (товарный). Общая протяженность железных дорог на территории Брянской области составляет 979 км. По территории области проходят шесть главных линий протяженностью более тысячи километров.

Речной транспорт: речное судоходство осуществляется по рекам Десна и Ока.

Автомобильный транспорт: общая протяженность автомобильных дорог на территории области 13 075 км, в том числе 68,2% с твердым покрытием. Брянская область является развязкой стратегических российских и международных автотрасс: М3 Москва-Киев (с выходом на трассу М20 Санкт-Петербург-Киев-Одесса), М13 Брянск-Кобрин (с выходом на трассу М1 Москва-Минск-Брест, а также на М20), и А141 Орел-Рославль.

Воздушный транспорт: на территории области расположен международный аэропорт "Брянск".

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