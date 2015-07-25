Брянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублей
С 1 января 2015 года предусмотрен единый срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество.
Не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в пресс-службе УФНС по Брянской области.
По словам начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц С. Е. Колодезной, в этом году суммы начисленных налогов для большинства жителей Брянской области не изменились. А вот люди, которые являются владельцами дорогих легковых автомобилей (стоимостью от трех миллионов рублей), впервые должны будут заплатить транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов.
Так называемая «доплата за роскошь» определяется в зависимости от средней стоимости машины и ее возраста. По официальной информации, в Брянской области насчитывается 377 любителей дорогих авто. Они должны заплатить 17 миллионов рублей (это почти три процента от транспортного налога, начисленного на всех жителей региона).
БРЯНСК.RU
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