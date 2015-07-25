В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук
Как показал проведенный недавно мониторинг, спрос на рабочие профессии в регионе остается достаточно высок.
На 1 сентября 2015 года в распоряжении региональной службы занятости находилось 7 208 вакансий. 80,1 процента вакансий – это рабочие профессии, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в пресс-службе Управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. В регионе не хватает трактористов, токарей, слесарей, инженеров, врачей различных специализаций, электрогазосварщиков, дояров, швей, продавцов, медсестер.
С начала года в центрах занятости населения были сняты с учета 26 385 человек (из них 19,1 тысячи нашли работу, 890 человек приступили к обучению). На сегодняшний день число безработных (по официальным сведениям) составляет 7 920 человек. Еще 3 696 находятся в неполной занятости.
БРЯНСК.RU
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