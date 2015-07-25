Убытки аэропорта «Брянск» ежегодно составляют 40 миллионов рублей
Об этом речь шла в областной Думе, на заседании комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности.
Проблемы международного аэропорта «Брянск» находились в центре внимания. По словам Имеда Рохвадзе, генерального директора, ежегодно предприятие работает с убытками. Их сумма достигает 40 миллионов рублей. Как рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в пресс-службе регионального законодательного собрания, в 2015 году Контрольно-счетная палата Брянской области намерена провести в аэропорту плановую проверку. Когда будут известны результаты проверки, народные избранники планируют вернуться к обсуждению вопроса.
На том же заседании речь шла о работе лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства Брянской области. По словам специалистов, сегодня контроль над производственным процессом в этой сфере оставляет желать лучшего. Выступающие отметили, что уже прорабатывается вопрос о создании межведомственной комиссии при Правительстве Брянской области.
БРЯНСК.RU
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