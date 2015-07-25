Более 100 пчеловодов съехались на ярмарку меда в Брянск



На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель 22-9-2015, 17:30 На ярмарках выходного дня и овощных базарах жители Брянска могут приобрести продукцию напрямую у сельхозпроизводителя..»



Бюджет Брянска подрос на 123 миллиона рублей 22-9-2015, 11:30 О внесении изменений в бюджет города на 2015 год речь шла в Брянском горсовете, на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам..»



В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук 17-9-2015, 15:55 Как показал проведенный недавно мониторинг, спрос на рабочие профессии в регионе остается достаточно высок..»