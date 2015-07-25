Более 100 пчеловодов съехались на ярмарку меда в Брянск
11 сентября 2015 года в сквере Карла Маркса состоялась традиционная ярмарка меда под названием «Мед земли брянской – населению области».
Мед – это один из ценных пищевых продуктов. Он богат фруктозой, железом, витаминами, кислотами и микроэлементами. 11 сентября в Брянске прошла ярмарка меда. На мероприятие, ставшее традиционным, съехались более 100 пчеловодов. Они прибыли не только из районов Брянской области, но также из Орловской, Белгородской, Липецкой и Курской областей, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Пчеловоды представили свой товар: гречишный, цветочный, луговой, липовый мед, продукты пчеловодства (прополис, пыльца, воск). Желающие могли купить все необходимое для пасечного дела, продегустировать сладкое лакомство и послушать советы опытных пчеловодов. В ходе ярмарки функционировала лаборатория по оценке качества меда.
БРЯНСК.RU
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