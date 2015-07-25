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На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель
22 сентября 2015, вторник, 17:30 – БРЯНСК.RU | Комментарии: 1 | Версия для печати
В частности, в прошлую субботу более 70 фермеров представили свои товары. Как рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU в городском отделе по организации торговли, наибольшим спросом у горожан пользовался картофель, привезенный из районов Брянской области (по цене от 10 до 15 рублей за килограмм). По предварительным подсчетам, фермеры продали почти 80 процентов привезенной в Брянск картошки. Активно покупали горожане морковь, томаты, капусту, свеклу и яблоки.
Ярмарки выходного дня будут работать каждую субботу до конца октября по следующим адресам:
улица Дзержинского, около дома № 3-а,
на территории, прилегающей к стадиону имени Брянских партизан по улице Пушкина, 67,
на территории, прилегающей к дому №6 по улице Авиационной,
на площади у дворца культуры имени Д. Н. Медведева.
Кроме того, ежедневно работают сезонные овощные базары.
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