На праздновании Дня города выступили брянские спортсмены
17 сентября 2015 года на площади Ленина в Брянске состоялся большой спортивный праздник под названием «Здоровый город».
Там выступили молодые люди, которые занимаются кобудо (кобудо – боевое искусство работы с холодным оружием) и рукопашным боем, показали свое мастерство тяжелоатлеты и гиревики, баскетболисты и футболисты. Состоялись показательные выступления по вольной борьбе, дзюдо, самбо, боксу, кикбоксингу, бодибилдингу, акробатике, фитнес-аэробике, спортивной гимнастике и так далее. Велосипедисты показали головокружительные трюки. Каждый любитель спорта мог найти себе площадку по душе.
Одна из спортивных площадок была открыта в рамках фестиваля «Готов к труду и обороне». Там желающие могли узнать о нормах ГТО. Еще жители Брянска получили возможность проверить меткость в дартсе. Для школьников были подготовлены «Веселые старты», для родителей с детьми – конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».
БРЯНСК.RU
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