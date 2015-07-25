Поединок Непомнящего и Накамуры завершился скандалом
Ян Непомнящий (на фото справа)
Именитый брянский гроссмейстер Ян Непомнящий принял участие в Кубке мира по шахматам, который проходит в Баку.
В 1/16 финала на тай-брейке («Армагеддон») Ян уступил американцу Хикару Накамуре, признал поражение, однако подал официальный протест. Титулованный российский спортсмен заявляет, что соперник сделал некорректный ход – провел рокировку двумя руками.
«Сделать рокировку двумя руками – уметь надо, – возмущается Непомнящий. – Это же базовые правила шахмат! Спрашивается, зачем рядом четверо арбитров, если никто из них не может ни сказать, ни сделать?» По словам брянского гроссмейстера, американский спортсмен неоднократно нарушал правила игры. «Нарушения имели систематический характер и вкупе с неуважительным (некультурным, неспортивным – нужное подчеркнуть) поведением за доской действительно отвлекали от игры», – говорит Ян.
Апелляционный комитет Кубка мира результат партии не отменил, однако Накамура получил предупреждение.
БРЯНСК.RU
15-4-2016, 12:43В Туле за неуставные взаимоотношения осужден десантник
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»
3-4-2016, 19:32 С пластиковыми окнами вы будете дышать по-новому
Пластиковые окна сегодня занимают одно из лидирующих положений по популярности, так как сочетают в себе высокое качество, элегантный внешний вид и оптимальную ценовую политику..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 2, 8-11-2016В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук
комментариев - 1, 20-7-2016Автоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дороги
комментариев - 19, 23-11-2015Не забудем! Не простим!
комментариев - 1, 18-9-2015Главой Стародубского района избран Владимир Ковалев
комментариев - 1, 24-8-2015На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель
комментариев - 1, 23-8-2015Брянская красавица и ее жених предстали перед судом
комментариев - 1, 19-8-2015Брянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублей
комментариев - 8, 18-8-2015На выборах губернатора Брянской области победил Богомаз
комментариев - 3, 12-8-2015В Советском районе Брянска запланирован ремонт дворов
комментариев - 4, 12-8-2015Сражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидата
комментариев - 2, 11-8-2015Роскомнадзор начал охоту на мат в СМИ
комментариев - 1, 26-7-2015Денину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями
комментариев - 1, 25-7-2015В Брянске маршрутчик покалечил ребенка-пассажира
РЕКЛАМА
Извините, прогноз временно недоступен.