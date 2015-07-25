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Поединок Непомнящего и Накамуры завершился скандалом

21 сентября 2015, понедельник, 14:35 – БРЯНСК.RU   |   Комментарии: 0   |  Версия для печати
Ян Непомнящий (на фото справа)
Ян Непомнящий (на фото справа)
Именитый брянский гроссмейстер Ян Непомнящий принял участие в Кубке мира по шахматам, который проходит в Баку.

В 1/16 финала на тай-брейке («Армагеддон») Ян уступил американцу Хикару Накамуре, признал поражение, однако подал официальный протест. Титулованный российский спортсмен заявляет, что соперник сделал некорректный ход – провел рокировку двумя руками.

«Сделать рокировку двумя руками – уметь надо, – возмущается Непомнящий. – Это же базовые правила шахмат! Спрашивается, зачем рядом четверо арбитров, если никто из них не может ни сказать, ни сделать?» По словам брянского гроссмейстера, американский спортсмен неоднократно нарушал правила игры. «Нарушения имели систематический характер и вкупе с неуважительным (некультурным, неспортивным – нужное подчеркнуть) поведением за доской действительно отвлекали от игры», – говорит Ян.

Апелляционный комитет Кубка мира результат партии не отменил, однако Накамура получил предупреждение.

БРЯНСК.RU

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