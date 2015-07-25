Динамовцы не сумели обыграть пензенский «Зенит»

Матч между командами «Динамо-Брянск» и «Зенит-Пенза» состоялся 21 сентября 2015 года в рамках 10-го тура первенства России в ПФЛ.Игра проходила в Пензе. «Сине-белые» вышли в самом оптимальном составе (лишь Виктор Толстых не смог выйти на поле). Динамовцы, потерпевшие два поражения подряд, были настроены решительно. Они не отсиживались в обороне, напротив – много атаковали. Завершилась игра со счетом 0:0, однако подопечные Олега Гарина остались довольны встречей, поскольку сумели заработать один балл и подняться на 10 место. По словам специалистов, динамовцы держались достойно, если учесть, что на стороне соперников было территориальное и психологическое преимущество.Как сообщает газета «Спорт 32», в начале второго тайма хозяева поля вколотили мяч в брянские ворота, однако этот гол засчитан не был.В следующем туре «сине-белые» встретятся дома с «Чертаново». Игра запланирована на 27 сентября.

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