В «Брянском лесу» родились три зубренка
Один из четвероногих малышей появился на свет 14 июля – в день основания заповедника «Брянский лес».
Зубрята родились еще летом, однако сотрудники заповедника намеренно не афишировали это событие. «Мы хотели удостовериться, что с новорожденными все в порядке, и теперь о радостной новости можно говорить уверенно», – сообщила корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
заместитель директора по науке заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова. Мамами стали приехавшие зимой самки Мугдалена и Мультяшка.
Зубрам, которые появились на свет от вольноживущих особей, не принято давать имена, однако сотрудники «Брянского леса» решили придумать кличку зубренку, который родился 14 июля, в день основания заповедника. Они объявили конкурс. Участие в нем может принять любой желающий. Свои варианты до 13 октября нужно присылать на почту BrLes1987@yandex.ru с пометкой «Наш зубренок».
Программа по восстановлению вольноживущей популяции европейского зубра работает в брянском заповеднике с 2011 года. За это время животные несколько раз были завезены из двух питомников страны – Окского и Приокско-Террасного. Впоследствии некоторые зубры погибли (один был убит браконьерами, другие умерли от старости или болезней). Сегодня в «Брянском лесу» проживают 30 особей.
БРЯНСК.RU
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