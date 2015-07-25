В Брянск на празднование Дня города прибыл Николай Валуев



Николай Валуев (на фото второй справа)

17 сентября проходят торжественные мероприятия, посвященные 72-летию освобождения Брянска от фашистских захватчиков.Утром брянцы собрались на площади Воинской Славы и возложили цветы. Там присутствовали брянские чиновники и депутаты, школьники и ветераны Великой Отечественной войны. Также в торжественной церемонии приняли участие бывший боксер, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев, почетные гости из городов Конин (Польша), Ауце (Латвия), Акмяне (Литва), Белгорода, Липецка, Омска, Курска, Тулы. Затем гости отправились к воинскому захоронению на Центральном кладбище.Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, будут проходить до вечера. Кульминацией торжеств станет концерт на Кургане Бессмертия. Там, напомним, выступят барды Александр Борода и Дмитрий Юрков, экс-солистка группы «Стрелки» Аида Слезовская, певица АЙРЭН, американский певец и композитор Mайкл Найт. Еще на сцену выйдут участники вокально-инструментальных ансамблей 1970 – 1980-х годов: «Ариэль», «Веселые ребята», «Красные маки», «Голубые гитары», «Лейся, песня», «Карнавал», «Добры молодцы».В 22.30 на Кургане начнется праздничный салют «Я люблю тебя, Брянск!».

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