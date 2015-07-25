Алевтина Черникова начала битву за лучших российских абитуриентов



Алевтина Черникова

Большинству российских вузов очевидно, что для того, чтобы повысить свой престиж, особенно на мировом уровне, необходимо работать не только над качеством даваемого образования, но и над привлечением в своих стены лучших и мотивированных абитуриентов со всей страны. Если такие не придут учиться в вуз, то ни блестящая образовательная система, ни качественный преподавательский состав, ни прекрасное техническое оснащение не приведут к лидерству среди учебных заведений.Эту закономерность отлично понимает и Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС», которая последние несколько лет ведет активную работу по привлечению в свой университет лучших выпускников российских и зарубежных школ. Необходимость повышения качества приема в «МИСиС» обусловлена еще и тем, что он стал одним российских вузов, которые были включены в программу «5-100-2020». Напомним, что последняя была запущенна Правительством РФ пару лет назад и согласно ей, как минимум, 5 отечественных вузов должны войти до 2020 года в ТОП-100 лучших в мире учебных заведений.Первый серьезный шаг к успешной реализации данной программы «МИСиС» уже сделал, - в прошлом году он впервые за свою историю был включен в ведущие мировые образовательные рейтинги - THE и QS. Мировое признание – это уже отличное достижение для университета, но, очевидно, для того чтобы войти в первую сотню, нужно проделать еще очень и очень масштабную работу. Одной из значимых ее составляющих является формирование у будущих лучших абитуриентов интереса к техническим наукам вообще и к обучению в «МИСиС» в частности. Ни для кого ни секрет, что в нашей стране со времен развала СССР техническое образование для абитуриентов по-прежнему не является самым привлекательным. В рейтингах здесь все еще лидируют экономисты, юристы, медики, а также ряд гуманитарных профессий.Помимо прочего, абитуриентов с высоким (больше 80) баллом ЕГЭ, по данным Минобразования, у нас в стране совсем немного. Действительно, для большинства российских школьников просто сдать ЕГЭ не является проблемой, проблема для них - получить высокий бал – тот, который позволит им поступить в лучшие вузы на бесплатной основе. Те, же кому это удается, стремятся в учебные заведения с максимально громкими именами, где преподают мировые звезды, а диплом практически гарантирует трудоустройство в лучшие компании и организации.Соответственно, для технического вуза - привлечь этих немногих «уников и умниц» в свои стены является очень непростой задачей. А ведь именно они являются будущим золотым кадровым фондом Российского бизнеса и науки.Масла в огонь также подлило Минобрнауки, которое в 2014 году решило не выделять деньги на бюджетное обучение в технических вузах для юристов и экономистов. Это создало еще больший отток из технических вузов абитуриентов с высокими баллами.Однако, несмотря на все эти препятствия, «МИСиС» все-таки удалось сделать заметный прорыв в этом направлении. В прошедшем, 2015 году, оказавшимся для некоторых технических вузов просто провальным, в «Стали и сплавах» средний бал, поступающих сюда абитуриентов поднялся на целых пять пунктов и стал равен почти 80 баллам.Как комментирует Алевтина Черникова, такой замечательный результат, для такого тяжелого года во многом обусловлен целым комплексом предпринимаемых ею мер, для привлечения талантливых школьников. Отдельного упоминания здесь стоят инженерные классы, недавно открытые НИТУ «МИСиС» в целом ряде московских школ. В них школьники занимаются не только изучением теоретических основ технических наук, но активно учавствуют в лабораторных занятиях, которые проводятся под руководством профессоров НИТУ «МИСиС». Их основная задача, погрузить школьников в технические науки, сформировать интерес к ним у школьников, дать им базовую научно-практическую подготовку, чтобы выбор их будущей профессии стал более осмысленным, а самое главное - привлечь в свои стены лучших выпускников.Для того, чтобы значительно повысить привлекательность университета для абитуриентов школ, Черникова также проделала немалую работу по привлечению в стены «МИСиС» целого ряда профессоров с мировыми именами. Последние, в свою очередь, встали во главе вновь созданных научно-исследовательских лабораторий и разработали множество уникальных образовательных и исследовательских программ для студентов и аспирантов университета.Помимо прочего в «МИСиС» была запущенна программа профессиональной навигации, открыта заочная школа материаловедения, разработаны образовательные проекты с Политехническим музеем и Геологическим музеем им. В.И. Вернадского, а также систематически начали проводится лагеря, главная цель которых профессиональное ориентирование.Для выпускников школ, которые имеют ЕГЭ равный более, чем 80 баллов, в НИТУ «МИСиС» работает программа Best MIS&S, в рамках которой им начисляется дополнительная (плюс к государственной) стипендия, составляющая 10-20 тысяч рублей. Конечно, деньги не должны быть главным мотивирующим фактором, но как дополнительный, обеспечивающий немного больший комфорт для лучших студентов, очень даже.Благодаря всем этим усилиям НИТУ «МИСиС» уже в 2014 году поднялся на целых 9 пунктов в национальном рейтинге по качеству приема в техвузы, и оказался на 6-ом месте. Черникова, в свою очередь убеждена, что этот прогресс возможен и дальше, - главное, чтобы работа с будущими абитуриентами была системной, а не пущенной на самотек.

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