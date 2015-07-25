В гипермаркетах могут появиться площадки для умельцев
О развитии и сохранении в Брянской области народного творчества речь шла на оперативном совещании в региональном Правительстве.
По словам директора департамента культуры Брянской области Елены Кривцовой, сегодня в регионе насчитывается 282 фольклорных коллектива (229 – в учреждениях культуры, 53 – в учреждениях образования). Более 30 носят звания «народный» и «образцовый». В области проводятся народные обрядовые праздники, праздники сел, престольные православные праздники, межрегиональные фестивали славянского искусства, а также дни народного творчества.
Выступающие на совещании отметили, что сегодня необходимо помогать брянским мастерам декоративно-прикладного искусства. Таких в Брянской области – почти 1500 человек (в том числе 4 народного мастера России и 37 народных мастеров Брянской области). Как рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в пресс-службе регионального Правительства, в настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении брянским умельцам площадок в городских гипермаркетах. Там мастера могли бы продавать свои изделия.
БРЯНСК.RU
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