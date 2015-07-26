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В брянском Управлении Роскомнадзора работают неграмотные сотрудники

9 января 2018, вторник, 15:56 – БРЯНСК.RU   |   Комментарии: 0   |  Версия для печати

По его словам, чиновники не смогли отправить ему письмо ни обычной, ни электронной почтой, поскольку в обоих случаях неправильно указали адрес. В частности, электронное письмо сотрудники Роскомнадзора пытались послать на gmail.ru. «Что интересно, никто не усомнился», – недоумевает блогер.

«Все, что нужно знать про компетентность чиновников Брянского Роскомнадзора, в одной картинке… По данным доклада Министерства образования РФ, умеют пользоваться компьютером только 16% школьных учителей. Какой процент пользователей среди чиновников и госслужащих, не разглашается. Брянский Роскомнадзор не смог отправить нам письмо обычной Почтой России, неверно указав адрес. С Интернетом тоже не получилось, хотя диктовали адрес электронной почты три раза подряд», – возмущается Виткевич, отмечая, что «эти люди пытаются командовать Интернетом».


БРЯНСК.RU

Источник: go32.ru

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