Туристический потенциал Брянской области отметили в Москве
Брянская область включена в список перспективных (с точки зрения развития туризма) регионов.
Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал Постановление о внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Она рассчитана на 2011 – 2018 годы.
Согласно внесенным изменениям, Брянская область вошла в список перспективных (с точки зрения развития туризма) регионов. Как рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в пресс-службе Правительства Брянской области, речь, в частности, идет о создании в Дятьковском районе туристско-рекреационного кластера «Хрустальный город». Проект предусматривает строительство гостиниц и зон отдыха, реставрацию исторического парка и усадьбы промышленников Мальцовых. Предполагается, что туристы смогут увидеть процесс создания хрустальных изделий, посетить храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» с хрустальным иконостасом, заводской музей, магазин.
Срок реализации проекта «Хрустальный город» – 2018 год. На его реализацию планируется выделение 203 миллионов рублей из федерального бюджета. В общей же сложности в создание туристического кластера необходимо вложить более миллиарда рублей.
Помимо Брянской области, в список перспективных регионов попали Карелия, Коми, Московская область, Тульская область, Марий-Эл, Удмуртия.
БРЯНСК.RU
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