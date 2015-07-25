Как сделать цифровую свадьбу

Сотрудница Google Екатерина Кондратьева на своем примере рассказала, что при подготовке к церемонии пользовалась Google Диском. "Он позволял мне делиться онлайн-таблицами со своим женихом, даже если мы были далеко друг от друга. Любой "одобренный" пользователь мог с любого устройства, подключенного к Сети, вносить правки и оставлять комментарии, что крайне удобно", – отметила девушка.
К примеру, другой сервис – Google Фото – поможет сохранить память о свадьбе в виде бесчисленных снимков в онлайн-облаке. Неограниченный объем серверов позволяет составить целый архив изображений, доступных все тем же "избранным" Екатериной пользователям. Благодаря автоматической подгрузке сделанных фотографий на серверы Google и уточнению геопозиции поиск нужных снимков будет удобен даже с мобильных устройств. Приятным бонусом программы является возможность поиска по тегам к фото.
Еще одним "свадебным" сервисом в Google считают YouTube, предоставляющий возможность просматривать и хранить миллионы видеороликов. Тем не менее не обошлось и без сюрпризов: "Мы провели небольшое исследование каналов на YouTube, посвященных свадьбам. К нашему удивлению, блогов для женихов, по сравнению с таковыми для невест, не нашлось. Так что скорее занимайте свободную нишу!" – предложили читателям Дней.Ру работники пресс-службы Google.
Совет для новобрачных дала популярный фото-блогер Анна Павлова. "Сегодня многие смартфоны обладают хорошими камерами для создания отличных фотографий. Достаточно качественный телефон в некоторых случаях вполне может заменить зеркальную камеру", – отмечает фотограф. Для демонстрации возможностей мобильного телефона как замены профессиональной техники на свадьбе организаторы пригласили Екатерину Кондратьеву. Снимая на LG Nexus 5, Анна тут же редактировала снимки с помощью Google Фото.
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