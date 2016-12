Король футбола подал в суд на Samsung



Король футбола подал в суд на Samsung

Согласно судебному иску, поданному в этом месяце в федеральный суд в Чикаго, Пеле требует возместить ему 30 миллионов долларов за причиненный ущерб. Легендарный бразильский футболист утверждает, что Samsung Electronics Co незаконно использовала изображения его двойника в рекламе телевизоров компании на страницах газеты The New York Times.В заявлении говорится, что, несмотря на то, что в рекламе не упоминается имя Пеле, она включает в себя изображение мужчины, который очень сильно напоминает бразильского игрока, а также небольшую фотографию футболиста, исполняющего "удар ножницами", который часто использовал Пеле, сообщает РИА Новости.Эдсон Арантис ду Насименту, больше известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года. Он является трехкратным чемпионом мира. Во второй половине 1990-х годов Пеле исполнял обязанности министра по делам молодежи, туризма и спорта Бразилии. Известен также как киноактер, телекомментатор, бизнесмен, автор и исполнитель собственных песен.

