Арктические льды рекордно растаяли



Арктические льды рекордно растаяли

Как сообщает Национальный центр по изучению снежного и ледового покрова Земли (NSIDC), работающий при NASA, площадь ледового покрова Арктики по состоянию на 24 марта 2016 года составила 14,52 миллиона квадратных километров. Годом ранее этот показатель был равен 14,54 миллиона квадратных километров.Согласно данным центра, этой зимой площадь льдов была меньше средних значений во всех районах Арктики, за исключением моря Лабрадор, моря Баффина и Гудзонова пролива. Особенно сильно уменьшился ледяной покров в Баренцевом море. Кроме того, зимний рост льда был вялым в этом году, отмечают американские ученые.Исследователи также заявили, что температура воздуха в Северном Ледовитом океане за зимние месяцы была в среднем на 6 °C выше, чем во всех регионах Арктики. "Я никогда не видел такой аномально теплой зимы в Арктике. Жара была неумолима. Арктика находится в глубоком кризисе. И процессы, происходящие здесь, будут оказывать влияние на погоду во всем северном полушарии", – уверяет директор NSIDC Марк Серрез.По данным NASA, средняя температура в феврале была выше зимней нормы на 1,35 °C, что стало самым большим превышением температуры, зарегистрированным относительно базового уровня 1951–1980 годов. Отметим, что уменьшение площади льдов в Арктике начали отмечать в 2005 году, когда впервые был поставлен рекордный минимум за период спутниковых наблюдений.

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