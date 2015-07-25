Рождение детей обойдется без секса



Рождение детей обойдется без секса

Все давно известно, что секс играет ключевую роль в эволюции на Земле. Его используют все живые существа для воспроизведения нового потомства. Однако, ученые из Стэнфордского университета уверены, что в скором будущем люди будут заниматься сексом исключительно ради удовольствия, а детей можно будет зачать и без него.По мнению специалистов, в ближайшие 20 лет люди смогут выбрать сами себе здоровый эмбрион: включая цвет глаз, волос и даже определенные черты лица. Ученые создадут из клеток кожи яйцеклетку, которая будет оплодотворена образцом спермы. Генетики будут создавать на заказа так называемых "дизайнерских" детей, сообщает портал Healthvesti.Хотя данная возможность напоминает сюжет фантастического фильма, исследователи уверены, что в будущем генетический отбор будет применяться для создания детей с идеализированными чертами, так как технология использования стволовых клеток уже позволяет творить чудеса.

БРЯНСК.RU