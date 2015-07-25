"Горячий юпитер" поразил ученых (видео)



"Горячий юпитер" поразил ученых (видео)

Как говорится в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters, наблюдения за планетой HD 80606b, произведенные с помощью космического телескопа Спитцер, показали, что это небесное тело с орбитой, больше напоминающей орбиту кометы, при сближении со звездой HD 80606 поглощает громадное количество энергии, однако остывает уже в течение десяти часов после этого. Ничего подобного раньше астрономы не наблюдали.Экзопланета HD 80606b относится к классу "горячих юпитеров" – газовых гигантов, близко расположенных к своему светилу. Ее размеры и состав могут сравниться с юпитерианскими, а орбита – с земной. Полный оборот вокруг своей оси HD 80606b совершает за 90 часов.Таким образом газовый гигант в течение 111 дней находится на необычайно большом удалении от звезды. Это приводит к сильным перепадам температур на обращенной к светилу поверхности газового гиганта (1,1 тысячи градусов Цельсия). На обратном пути планета словно "срезает угол" и проходит мимо звезды всего за 20 часов. Согласно расчетам ученых, орбита экзопланеты будет оставаться вытянутой на протяжении еще как минимум десяти миллиардов лет.Астрофизики полагают, что экзопланеты класса "горячий юпитер" являются распространенным явлением. Газовые гиганты Юпитер и Сатурн на ранних этапах развития Солнечной системы напоминали "горячие юпитеры", однако после миграции в сторону от светила превратились в холодные планеты.

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