В Instagram разрешат добавлять минутное видео



В Instagram разрешат добавлять минутное видео

"Скоро у всех у вас появится возможность создавать свою историю до 60 секунд. Это еще один важный шаг из тех, которые вы увидите в этом году", – сообщается в блоге компании. Запуск нововведения начался 28 марта, в ближайшие месяцы функция станет доступна всем пользователям.Как отмечает компания в своем официальном блоге, за последние полгода продолжительность времени, проведенного пользователями за просмотром видео, увеличилась более чем на 40%. "Увеличение продолжительности видео означает, что вы сможете смотреть еще больше интересных публикаций своих любимых аккаунтов", – уверяют представители Instagram.Отметим, что для пользователей устройств на базе iOS соцсеть возвращает возможность создавать видео, используя несколько клипов из своей фотопленки. Эта функция станет доступна на этой неделе в обновленной версии приложения в App Store.

БРЯНСК.RU