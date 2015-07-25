В Instagram разрешат добавлять минутное видео

"Скоро у всех у вас появится возможность создавать свою историю до 60 секунд. Это еще один важный шаг из тех, которые вы увидите в этом году", – сообщается в блоге компании. Запуск нововведения начался 28 марта, в ближайшие месяцы функция станет доступна всем пользователям.
Как отмечает компания в своем официальном блоге, за последние полгода продолжительность времени, проведенного пользователями за просмотром видео, увеличилась более чем на 40%. "Увеличение продолжительности видео означает, что вы сможете смотреть еще больше интересных публикаций своих любимых аккаунтов", – уверяют представители Instagram.
Отметим, что для пользователей устройств на базе iOS соцсеть возвращает возможность создавать видео, используя несколько клипов из своей фотопленки. Эта функция станет доступна на этой неделе в обновленной версии приложения в App Store.
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