Ученые развенчали миф о гибели динозавров



Ученые развенчали миф о гибели динозавров

Как говорится в статье, опубликованной в журнале American Entomologist, необычная находка в янтаре на острове Доминикана помогла ученым из университета штата Орегон в Корваллисе (США) объяснить возможную причину вымирания динозавров. Биологи нашли следы малярийных возбудителей в комаре, заключенном в окаменевшей смоле возрастом 15-20 миллионов лет. Это был штамм ничем не отличался от современного."Ученые давно спорят о том, как долго существует малярийный плазмодий и как он развивался в минувшие исторические эпохи. Обнаруженные нами свидетельства, как я считаю, говорят о том, что современная малярия использовала комаров для заражения жертв уже как минимум 20 миллионов лет, и что первые версии этой болезни, переносимые клещами, существовали уже 100 миллионов лет назад", – уверяет один из авторов исследования Джордж Пойнар из университета в Корваллисе.Как уверяет Пойнар, это могло стать одной из причин исчезновения динозавров вкупе с катастрофами на Земле. По мнению ученого, малярия развивалась до современных форм вместе с насекомыми-переносчиками, которые появились еще 100 миллионов лет назад.

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