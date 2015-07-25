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Twitter ушел в музеи

29 марта 2016, вторник, 19:46 – БРЯНСК.RU   |     |  Версия для печати
Twitter ушел в музеи
Twitter ушел в музеи
Третья международная неделя музеев #MuseumWeek, в которой принимают участие более трех тысяч культурных учреждений, стартовала в Twitter. Россию в этой акции представляют 82 музея (для сравнения – в прошлом году в ней участвовали около 30 российских культурных учреждений).

В течение этой недели крупнейшие музеи мира будут рассказывать c помощью Twitter, Periscope и сервиса Vine о музейной жизни, интересных фактах, экспозициях, мероприятиях, истории своих архитектурных сооружений, инновациях, своих любимых местах, экспонатах. Как рассказали Дням.Ру в пресс-службе Twitter в России, следить за международной неделей музеев можно с помощью хэштега #MuseumWeek, в аккаунте арт-проекта @MuseumWeek, а также в Twitter-разделе сайта museumweek2016.org.

В этом году неделя музеев разделена на семь тематических дней, каждому из которых посвящен свой собственный хэштег:#secretsMW – День секретовПонедельник, 28 мартаВ этот день музеи по всему миру раскроют свои главные секреты и расскажут посетителям о неизвестных фактах музейной жизни.

#peopleMW – День людейВторник, 29 мартаВторой день арт-проекта будет посвящен людям, которые внесли свой вклад в создание музеев – от основателей до нынешних сотрудников.

#architectureMW – День архитектурыСреда, 30 мартаТретий день акции будет посвящен архитектуре – музеи поделятся историями своих зданий, территорий, окрестностей и т.д.

#heritageMW – День наследияЧетверг 31 мартаВ этот день музеи по всему миру расскажут о материальном и нематериальном наследии, которое хранится в их выставочных залах и запасниках

#futureMW – День будущегоПятница, 1 апреляВ пятницу пользователи Twitter смогут узнать о разных инновационных проектах лучших музеев мира, их научных исследованиях, планах на будущее.

#zoomMW – День увеличенияСуббота, 2 апреляВ шестой день арт-проекта музеи будут рассказывать о деталях, на которые широкая публика обычно редко обращает внимание.

#loveMW – День любвиВоскресенье, 3 апреляВ последний день акции музейные сотрудники поделятся со своими читателями тем, что они больше всего любят в своей работе, истории, экспозициях и т.д.

Кроме того, специально к третьей неделе музеев Twitter запустил новый эмодзи с логотипом арт-проекта, который будет появляться в твитах вместе с хэштегом #MuseumWeek. Также, неделя музеев #MuseumWeek будет подробно освещаться в сервисе онлайн-трансляций Periscope – пользователи в этом году смогут не только читать о музейной жизни, но увидеть интересные экспонаты своими глазами.

Prêts pour l'ascension du #PanthéonMW sur #Periscope le 30/03 ? https://t.co/y9BDmZz5ml #ArchitectureMW #MuseumWeek pic.twitter.com/Ug0Cl6yKHC– le CMN (@leCMN) 23 марта 2016 г.

Отметим, что на время арт-проекта в трансляциях, посвященных неделе музеев, лайки будут отображаться не в виде традиционных сердец, а в форме картинных рам.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

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