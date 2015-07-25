Шутник разыграл новозыбковских пожарных
Утром 21 сентября 2015 года в МЧС позвонил неизвестный и сообщил о том, что в населенном пункте Величко Новозыбковского района полыхает магазин.
По указанному адресу выехали пожарные, однако никакого возгорания не обнаружили. Оказалось, что вызов был ложным, сообщили корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
А 22 сентября шутники объявились в Брянске. Ночью в МЧС поступило сообщение, что горит квартира по улице Фокина. Спасатели сорвались с места, но следов пожара не нашли. Буквально через 10 минут неизвестный подшутил над карачевскими пожарными. Звонивший рассказал, что в деревне Грибовы дворы огнем охвачен дом. Как и в предыдущем случае, это сообщение оказалось ложным.
По закону ложные сообщения о пожарах влекут за собой административную ответственность. Шутникам грозит штраф – до 1500 рублей. Если человек, позвонивший забавы ради по телефону «01», не достиг совершеннолетия, материальный ущерб возмещают его родители.
БРЯНСК.RU
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