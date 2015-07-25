Ночью в Брянске водитель врезался в ресторан

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 20 сентября 2015 года на территории Советского района Брянска.Известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 на довольно высокой скорости врезался в летнюю веранду ресторана «Пивная Бухта» (на улице Костычева). Лихач снес ограждения и столики, стоявшие на улице. Пока что официальной информации от ГИБДД не поступало. Очевидцы ДТП утверждают, что водитель находился в нетрезвом виде.Похожая авария произошла 20 сентября 2015 года на улице Ново-Советской, в Бежицком районе Брянска. Там 23-летний водитель машины ВАЗ-21112 врезался в дом № 65. Судя по тому, что автомобиль получил серьезные повреждения, а стена дома разрушилась, водитель двигался на высокой скорости. Сам лихач получил травмы ног и головы.В причинах и обстоятельствах автоаварий предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов.

БРЯНСК.RU