Дуэт «Торнадо» выступит для брянских поклонников

Московские музыканты Сергей Ковтунов и Игорь Тулинцев будут играть в Детской школе искусств №1 имени Т. П. Николаевой.Концерт дуэта «Торнадо», созданного в 2001 году, состоится 4 октября 2015 года в рамках международного музыкального фестиваля «Гитара для тебя» (начало в 17 часов). Сергей Ковтунов и Игорь Тулинцев, обладатели Гран-при престижных международных конкурсов, исполнят классические произведения и произведения так называемого «легкого» жанра. Брянцы услышат фламенко, латиноамериканские, цыганские и русские мелодии.Также на сцену выйдут дуэты «Antonio Mazarini», «LiGa», «Счастливый случай», «Прикосновенье». Специальными гостями станут лауреаты международных конкурсов – виолончелистка Мария Нефедова и гитарист и Роман Козлов.

БРЯНСК.RU