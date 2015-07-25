На праздничном концерте 17 сентября побывали 22 тысячи человек

Празднование Дня города в Брянске завершилось на Кургане Бессмертия большим концертом и грандиозным салютом.На сцене выступили артисты легендарных советских вокально-инструментальных ансамблей. Старые добрые хиты прозвучали в исполнении Валерия Ярушина (ВИА «Ариэль»), Александра Диксона («Лейся, песня», «Шестеро молодых»), Андрея Костюченко («Добры молодцы») и Александра Аникина («Лейся, песня», «Красные маки», «Карнавал»). Зрители всех возрастов подпевали: «В краю магнолий плещет море…», «Мой адрес не дом и не улица…», «Напиши мне письмо…», «Люди встречаются…» и так далее. Прозвучала и знаменитая песня «Аэропорт» – в память об Александре Барыкине, чья жизнь была связана с Брянском.Там же, на Кургане Бессмертия, состоялось лазерное шоу. А завершилось празднование Дня города красочным салютом. По подсчетам сотрудников полиции, вечером на Кургане побывали примерно 22 тысячи человек.

БРЯНСК.RU