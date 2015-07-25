Названы победители конкурса «Брянск – город мастеров»
Победители
Подведены итоги выставки-ярмарки ремесел под названием «Брянск – город мастеров» и одноименного конкурса.
В 2015 году на выставку народно-прикладного творчества было подано более 50 заявок (в том числе от мастеров из Смоленска и Владимира), а стать участниками конкурса пожелали 32 человека. Произведения ручной работы, выполненные из различных материалов, показали как любители, так и профессионалы, народные мастера Брянской области. Были представлены композиции, вырезанные из дерева и созданные из металла, гончарные изделия, а также плетеные предметы.
Члены жюри обращали внимание не только на сами предметы и изделия, но также на название, на творческий подход к созданию, на художественно-эстетическое оформление В итоге первое место заняла Ирина Луговая, второе – Вероника Чурсина, третье – Татьяна Шевцова. В номинации «Самобытность промысла» была отмечена Эмма Поленок, в категории «Зрительские симпатии» победил Максим Носарев. Им были вручены денежные премии.
БРЯНСК.RU
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