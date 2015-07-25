На сцене в Брянске ветераны исполнили песни о войне

16 сентября в Брянском областном методическом центре «Народное творчество» состоялся международный фестиваль хоров ветеранов «Ратному подвигу славу поем».Он был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне, Дню партизан и подпольщиков и 72-й годовщине освобождения Брянска от фашистских захватчиков.В зрительном зале собралось много людей старшего поколения, были и молодые люди. Перед ними выступили 11 хоровых коллективов из России (Брянская, Смоленская, Тверская области) и Белоруссии (Гомельская область). Песни военных лет прозвучали в исполнении народного хора ветеранов «С песней по жизни» (руководитель Маргарита Ярошенко, Смоленск), ансамбля «Боевые подруги» (Надежда Агеенкова, Смоленск), народного хора ветеранов войны и труда (Татьяна Гагкаева, Тверь), народного хора «Надежда» (Татьяна Андриясова, Карачев), народного хора «Ветеран» (Людмила Кузнецова, Клинцы) и так далее.В рамках фестиваля состоялись экскурсии в народном музее этнографии и ремесел и «круглый стол» для руководителей хоров ветеранов. Они говорили о развитии и сохранении вокально-хорового жанра.

БРЯНСК.RU