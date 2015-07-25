Камерный оркестр выступит во Всемирный День музыки
1 октября состоится концерт Брянского городского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна.
На сцене концертного зала «Дружба» выступят солисты оркестра: скрипачи Александр Иванов и Светлана Коновалова, виолончелист Игорь Дорожкин, флейтисты Татьяна Захарова и Александр Попов. Любители классической музыки услышат произведения Баха, Моцарта, Грига, Чайковского, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в департаменте культуры Брянской области.
Концерт в честь празднования Всемирного Дня музыки состоится 1 октября 2015 года и начнется в 19 часов.
Городской камерный оркестр является одним из самых ярких творческих коллективов в Брянске. Коллективом руководит заслуженный артист России Эдуард Амбарцумян. Репертуар оркестра весьма разнообразен – есть и классические произведения, есть и современные. Музыканты ведут обширную концертную деятельность – ездят по городам России, выступают за рубежом.
БРЯНСК.RU
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