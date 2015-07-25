Гости «Овстуга» почтили память Владимира Гамолина



Владимир Гамолин

В музее-заповеднике Ф. И. Тютчева состоялись мероприятия, посвященные Владимиру Даниловичу Гамолину.Гамолин – Заслуженный учитель РСФСР, Почетный гражданин Брянской области, основатель музея Ф. И. Тютчева в селе Овстуг. 17 сентября 2015 года гости «Овстуга» почтили память этого выдающегося человека.Сначала в сельской церкви Успения Пресвятой Богородицы состоялось богослужение. Затем в доме-музее Ф. И. Тютчева была представлена литературно-музыкальная композиция «В этом мире все мудро и просто» (в ее основу легли стихи самого Владимира Даниловича). Позже перед собравшимися выступил Геннадий Чагин – доктор филологических наук, профессор, тютчевед. Он рассказал о своем знакомстве с Гамолиным и их многолетнем сотрудничестве. Поделился воспоминаниями и сын Владимира Даниловича – тоже Владимир.Затем состоялся показ документального фильма Д. Лунькгова «Колыбель» (1986). Собравшиеся смогли увидеть уникальные кадры открытия экспозиции дома-музея Ф. И. Тютчева.

БРЯНСК.RU