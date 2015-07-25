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Проект генерального плана Брянска вынесен на публичные слушания

15 сентября 2015, вторник, 15:05 – БРЯНСК.RU   |   Комментарии: 0   |  Версия для печати

В ходе публичных слушаний жители города Брянска смогут обсудить представленный проект генерального плана.

Для жителей Брянска слушания пройдут 20 октября в концертном зале «Дружба» и начнутся в 10 часов. Жители поселка Радица-Крыловка смогут обсудить генеральный план 12 октября в местном Доме культуры (начало в 15 часов). Жители поселка Белые Берега получат возможность высказать свое мнение 14 октября в местном Доме культуры (начало в 15 часов). Для жителей поселка Большое Полпино слушания запланированы на 16 октября. Мероприятие пройдет в Городском доме культуры Володарского района, начало в 15 часов.

Брянцы могут не только голосовать «за» и «против», но также выдвигать свои предложения. Прием письменных предложений будет проводиться до 6 октября включительно по адресу: Брянск, проспект Ленина, 28, кабинет №208. Регистрация участников слушаний проводится за час до начала. При себе необходимо иметь паспорт.

БРЯНСК.RU

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