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Главой Стародубского района избран Владимир Ковалев

21 сентября 2015, понедельник, 16:10 – БРЯНСК.RU   |   Комментарии: 1   |  Версия для печати
Владимир Ковалев
Владимир Ковалев
Состоялась внеочередная сессия Стародубского районного Совета народных депутатов пятого созыва.

В результате тайного голосования главой Стародубского муниципального района был избран Владимир Ковалев. Как рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU в пресс-службе районной администрации, за Владимира Васильевича проголосовали все 19 депутатов. Прежде Ковалев был директором индустриального технологического техникума. Иван Козин, который до недавнего времени исполнял обязанности главы района, назначен заместителем Ковалева.

Это не все кадровые изменения. Как сообщает ГТРК «Брянск», глава администрации Стародубского района Александр Подольный подал в отставку – по собственному желанию. Его место заняла Надежда Колесникова. Ранее она работала заместителем руководителя администрации по социальным вопросам.

БРЯНСК.RU

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