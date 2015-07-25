15 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии

В честь 1030-летия Брянска и 72-летия освобождения от фашистских захватчиков состоялось шествие под названием «Брянск – город древний, всегда молодой!»Были приготовлены театрализованные картины. По проспекту Ленина прошествовала дружина князя Романа Брянского, монах-воин Пересвет, ремесленники в традиционных русских костюмах. Затем зрители могли увидеть героев Петровской эпохи, пролистать страны Отечественной войны 1812 года, трех революций, Первой мировой и Гражданской войн, Великой Отечественной войны. Финалом «исторической» части стала «История в лицах». Организаторы напомнили брянцам о прославленных земляках: поэтах Ф. И. Тютчеве и А. К. Толстом, основателе Бежицы П. И. Губонине, меценатах братьях Могилевцевых и княгине М. К. Тенишевой, певице А. Вяльцевой и так далее.Затем от площади Ленина в сторону площади Партизан отправились представители всех четырех районов Брянска (по 1030 человек от каждого района). В составе колонн шагали юнармейцы, рабочие, представители учебных и спортивных заведений, медицинские работники. Затем к параду присоединились все желающие. По предварительной оценке, в праздничном шествии участие приняли почти 15 тысяч человек.

БРЯНСК.RU