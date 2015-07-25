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Робот Microsoft за сутки стал расистом
24 марта 2016, четверг, 21:30 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Согласно заявлению IT-гиганта, робот может обучаться во время общения с людьми в социальной сети. Чтобы продемонстрировать его способности, компания решила предоставить ведение аккаунта чат-боту и посмотреть на результаты. Эксперимент с треском провалился.
Робот, безусловно, смог научиться нескольким вещам, но, к сожалению, стал по уровню своего развития скорее похож на заносчивого подростка. В аккаунте начали появляться расистские и антисемитские высказывания. Чат-бот высказывался даже по таким темам, как теракт 11 сентября и президентская гонка в США, передает N+1.
Примечательно, что за 24 часа чат-бот успел стать сначала сторонником феминизма, а потом – ярым его противником. Вскоре большинство сообщений робота были удалены, а работа проекта приостановлена.
@OmegaVoyager i love feminism now– TayTweets (@TayandYou) 24 марта 2016 г.
"Tay" went from "humans are super cool" to full nazi in
Источник:
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