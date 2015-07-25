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Apple рухнула от бюджетного iPhone
21 марта 2016, понедельник, 21:45 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Новый iPhone SE получил процессор Apple A9 – такой же, как у флагманского iPhone 6, то есть он вдвое мощнее, чем iPhone 5s. В четырехдюймовом смартфоне 12-мегапиксельная камера, двухцветная вспышка, новый процессор обработки изображений, позволяющий делать панорамы с разрешением до 63 мегапикселей. Ну и "живые фото", которыми уже запомнился iPhone 6s. Также можно снимать видео в 4К.
Кроме того, тут есть возможность подключения платежной системы Apple Pay, благодаря чипу NFC. Кнопка Home служит также сканером отпечатков пальцев и наделена "умной" защитной функцией Touch ID. А вот экрана с 3D-Touch в iPhone SE нет.
Новый аппарат будет доступен для предзаказа уже 24 марта и поступит в продажу 31 марта. Цена модели с объемом памяти 16 Гб составит 399 долларов, 64 Гб будет стоить 499 долларов. Это действительно самый доступный iPhone от Apple. До конца мая смартфон будет продаваться в 110 странах мира.
Несмотря на эти, казалось бы, хорошие новости, акции Apple серьезно упали после презентации. Бумаги понизились в цене на 0,63% – до $105,25 (на 20:53 по московскому времени). До презентации они демонстрировали умеренный рост (в пределах 0,5–0,8%). Аналитики связывают это с тем, что "яблочная империя" в очередной раз ничем не удивила публику.
No "and one more thing" at a lackluster #AppleEvent = $AAPL loses US$10 billion in market capitalization. pic.twitter.com/MHhgU9uFvZ– John Feminella (@jxxf) 21 марта 2016 г.
Источник:
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