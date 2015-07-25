Жители Стародуба отметили День города
20 сентября 2015 года состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню города Стародуба и 72-летию освобождения района от фашистских захватчиков.
В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие малолетние узники, жители Стародуба и Стародубского района.
Начались мероприятия на площади Советская, там прошел торжественный митинг «Мы верили, мы знали – победим!». Выступающие напомнили, что в годы Великой Отечественной войны оккупация Стародуба длилась больше двух лет, за эти годы город был разорен и разрушен, около семи тысяч человек не вернулось домой. Восемь стародубцев были удостоены звания Героя Советского Союза. После окончания митинга состоялось шествие колонн, у стены Памяти были возложены венки к Вечному огню.
Затем начались народные гуляния. Как рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в пресс-службе Правительства Брянской области, жители и гости Стародуба могли увидеть театрализованную поляну «Аллея героев» и фотовыставку «Воины 348-й стрелковой дивизии – наши освободители», могли ознакомиться с работой «Деревни ремесел».
В этот день выступали музыкальные коллективы «Ивушки», «Родники», «Центр вдохновения». А вечером прошла акция «Зажги звезду», концерт «Город помнит, город живет» (с участием Брянского городского эстрадного оркестра под управлением Б. Мирзояна) и салют.
БРЯНСК.RU
21-9-2015, 12:45 Жители Стародуба отметили День города
20 сентября 2015 года состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню города Стародуба и 72-летию освобождения района от фашистских захватчиков..»
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