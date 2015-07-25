Юные брянские музееведы встретились в «Искорке»

На базе оздоровительного лагеря «Искорка» прошел двухдневный фестиваль музеев и музейных комнат муниципальных образовательных учреждений «Брянск – город будущего на древней земле».Он был посвящен Дню города, в мероприятии приняла участие 21 делегация. Юноши и девушки пообщались с историком-краеведом Александром Тимко, заведующей муниципальной детской библиотекой №3 Ольгой Храмцовой, директором музея ЗАО «БМЗ» Натальей Новиковой, главным библиотекарем отдела краеведческой литературы Брянской областной библиотеки имени Ф. И. Тютчева Ольгой Горелой.Затем юные музееведы посетили пять площадок: «Обычаи и обряды русской старины» (школа №64), «Народный быт» (школа №8), «Градостроительство Брянска второй половины XIX – начала XX века» (школа №18), «Исторические вехи» (школа №59) и «История развития образования на Брянщине» (гимназия №1). После этого приняли участие в краеведческой викторине. В частности, пытались узнать по фотографиям памятные места Брянска. Также участники рассказывали о наиболее ценных экспонатах, привезенных на фестиваль из школьных музеев. Вечером все собрались у костра и исполнили песни военных лет.А на следующий день все участники фестиваля совершили поход Славы к озеру Круглое. Там состоялся торжественный митинг «Памяти не будет забвенья».

БРЯНСК.RU