В сквере Трудовой Славы появился мини-фонтан

Чиновники уверяют, что сквер Трудовой Славы, расположенный в Советском районе Брянска, преобразится в ближайшие дни.Дорожки, по которым привыкли ходить горожане, уже уложены плиткой. Там же установлен небольшой фонтан. По официальной информации, сделан он на деньги спонсоров. В настоящее время вокруг него рабочие обустраивают площадку. Там уже появились полукруглые скамейки, организовано освещение.А через дорогу от сквера, во дворе домов, планируется сделать детскую площадку (с резными фигурками). Когда конкретно детвора сможет опробовать эту площадку, неизвестно.

БРЯНСК.RU