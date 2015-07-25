В Рогнединском районе захоронены останки 17 воинов

15 сентября 2015 года в деревне Новое Хотмирово был предан земле прах героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.Захоронены останки 16 безымянных солдат и офицеров 1324 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии Брянского фронта и прах младшего лейтенанта 4 истребительного авиаполка 11 смешанного авиакорпуса Брянского фронта Федора Филимоновича Громова. На церемонии присутствовали местные жители, поисковики, воины Сещенского гарнизона, учащиеся Рогнединской и Старохотмировской школ. Прах воинов был предан земле под звуки ружейного салюта. Затем присутствующие возложили на братскую могилу венки и цветы.Поисковики, выступившие на траурной церемонии, рассказали, что за последние восемь лет удалось найти и похоронить (со всеми гражданскими, воинскими и духовными почестями) 1025 солдат и офицеров. При этом было установлено почти 500 имен воинов (соответствующая информация доведена до их близких). Тем не менее до сих пор судьбы многих советских воинов остаются неизвестными. А значит, у представителей поисковых отрядов еще много работы.

БРЯНСК.RU