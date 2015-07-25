В районах Брянска прошли «победные» митинги

Накануне Дня города были проведены торжественные мероприятия, посвященные 72-летию освобождения Брянска от фашистских захватчиков.В Бежицком районе митинг прошел на стоянке отряда А. И. Виноградова. Там собрались жители района, родственники партизан и подпольщиков, воевавших в отряде Виноградова. Присутствовал и летчик-космонавт, Герой Советского Союза Виктор Афанасьев. Выступающие сообщили, что сегодня в районе проживают чуть более 200 ветеранов Великой Отечественной войны. Накануне праздника ушла из жизни Маргарита Борисенкова – последняя партизанка, воевавшая в отряде Виноградова. В финале митинга собравшиеся возложили к обелиску цветы и памятную гирлянду.Праздничные мероприятия в Фокинском районе начались с масштабного шествия. Местные жители проследовали от ДК железнодорожников к Вечному Огню. Там школьники показали театрализованную танцевальную композицию об истории города Брянска. Затем были вручены цветы ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и малолетним узникам. После этого участники митинга возложили венки и цветы к подножию монумента.В Володарском районе праздничные мероприятия прошли на площади Ленина. Перед собравшимися выступили воспитанники районных учреждений культуры и спорта. В костюмах белого, синего и красного цветов (российский триколор) они исполнили несколько хореографических композиций. А завершился митинг праздничным парадом.

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