В районах Брянска прошли «победные» митинги
Накануне Дня города были проведены торжественные мероприятия, посвященные 72-летию освобождения Брянска от фашистских захватчиков.
В Бежицком районе митинг прошел на стоянке отряда А. И. Виноградова. Там собрались жители района, родственники партизан и подпольщиков, воевавших в отряде Виноградова. Присутствовал и летчик-космонавт, Герой Советского Союза Виктор Афанасьев. Выступающие сообщили, что сегодня в районе проживают чуть более 200 ветеранов Великой Отечественной войны. Накануне праздника ушла из жизни Маргарита Борисенкова – последняя партизанка, воевавшая в отряде Виноградова. В финале митинга собравшиеся возложили к обелиску цветы и памятную гирлянду.
Праздничные мероприятия в Фокинском районе начались с масштабного шествия. Местные жители проследовали от ДК железнодорожников к Вечному Огню. Там школьники показали театрализованную танцевальную композицию об истории города Брянска. Затем были вручены цветы ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и малолетним узникам. После этого участники митинга возложили венки и цветы к подножию монумента.
В Володарском районе праздничные мероприятия прошли на площади Ленина. Перед собравшимися выступили воспитанники районных учреждений культуры и спорта. В костюмах белого, синего и красного цветов (российский триколор) они исполнили несколько хореографических композиций. А завершился митинг праздничным парадом.
БРЯНСК.RU
21-9-2015, 12:45 Жители Стародуба отметили День города
20 сентября 2015 года состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню города Стародуба и 72-летию освобождения района от фашистских захватчиков..»
15-4-2016, 12:43В Туле за неуставные взаимоотношения осужден десантник
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»
3-4-2016, 19:32 С пластиковыми окнами вы будете дышать по-новому
Пластиковые окна сегодня занимают одно из лидирующих положений по популярности, так как сочетают в себе высокое качество, элегантный внешний вид и оптимальную ценовую политику..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 2, 8-11-2016В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук
комментариев - 1, 20-7-2016Автоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дороги
комментариев - 19, 23-11-2015Не забудем! Не простим!
комментариев - 1, 18-9-2015Главой Стародубского района избран Владимир Ковалев
комментариев - 1, 24-8-2015На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель
комментариев - 1, 23-8-2015Брянская красавица и ее жених предстали перед судом
комментариев - 1, 19-8-2015Брянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублей
комментариев - 8, 18-8-2015На выборах губернатора Брянской области победил Богомаз
комментариев - 3, 12-8-2015В Советском районе Брянска запланирован ремонт дворов
комментариев - 4, 12-8-2015Сражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидата
комментариев - 2, 11-8-2015Роскомнадзор начал охоту на мат в СМИ
комментариев - 1, 26-7-2015Денину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями
комментариев - 1, 25-7-2015В Брянске маршрутчик покалечил ребенка-пассажира
РЕКЛАМА
Извините, прогноз временно недоступен.