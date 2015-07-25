В Брянске пройдет «историческое» шествие

17 сентября 2015 года на территории города Брянска будет проведен комплекс праздничных мероприятий.В 11 часов начнется красочное шествие под названием «В тебе, мой Брянск, – Россия!». По проспекту Ленина на подвижных платформах проедут исторические персонажи. Жители и гости Брянска смогут увидеть живые картины «Звонница», «Древний Брянск», «Петровская эпоха», «Героические страницы истории», «Брянские имена». А за ними от площади Ленина в сторону площади Партизан отправятся представители всех четырех районов Брянска (по 1030 человек от каждого района).А в 12 часов на площади Партизан откроется театрализованное представление «Любимый город – ты моя судьба». Также брянцы получат возможность увидеть возле краеведческого музея выставку архитектурно-дизайнерских работ «Брянск: вчера, сегодня, завтра» и насладиться концертом творческих коллективов. Любители поэзии смогут послушать (и почитать) стихи возле памятника Ф. И. Тютчеву. А рядом с ЦУМом развернется «Казачий хутор» и выставка-продажа работ мастеров народно-прикладного творчества.

БРЯНСК.RU