Работники лесной отрасли получили награды
В Брянском государственном инженерно-технологическом университете состоялось торжественное собрание в честь Дня работников леса.
В зале собрались работники управления лесами, директора и специалисты лесничеств и лесхозов, сотрудники предприятий лесопромышленного комплекса, ветераны лесного хозяйства, преподаватели и студенты БГИТУ, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в управлении лесами Брянской области.
Выступающие отметили, что охраной лесов и добычей древесины занимаются более 10 тысяч человек. Примерно тысяча из них – лесники. В их ведении находится больше миллиона гектаров лесных массивов. Сегодня основные задачи, которые стоят перед этими людьми, – сохранение и восстановление лесов Брянской области. Сделать это можно только общими усилиями, подчеркивают специалисты.
Затем состоялось вручение наград и подарков. Их, в частности, получили ветераны отрасли. Один из них, бывший главный лесничий Брянского управления лесами Николай Богинский, выступил с ответным словом. Он пожелал молодым коллегам работать с усердием и делиться своими знаниями с подрастающим поколением.
БРЯНСК.RU
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