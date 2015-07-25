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«Победный» проект брянской молодежи получил Гран-при

21 сентября 2015, понедельник, 09:15 – БРЯНСК.RU   |   Комментарии: 0   |  Версия для печати

Более 100 работ в области событийного туризма поступило от 16 регионов Центрального федерального округа на конкурс «Событие-2015».

Брянцы тоже приняли в нем участие. Они представили проект под названием «Общественная акция «Под знаменем Победы – к великому юбилею». Напомним, в рамках этой акции во всех образовательных учреждениях Брянской области в 2014 и 2015 годах проходили торжественные мероприятия с развертыванием копии знамени Победы.

18 сентября 2015 года в Орле состоялось чествование победителей конкурса (в рамках встречи ветеранов и молодежи ЦФО «Мы помним»). Брянская область была удостоена Гран-при, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU в пресс-службе Правительства Брянской области. В числе победителей оказались Москва, а также Орловская, Белгородская, Смоленская и Владимирская области. Вручал победителям награды полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Затем гости форума «Событие-2015» могли увидеть оружие и военную форму разных времен, оценить военно-историческую реконструкцию «Битва за Орел», а также лучшие творческие номера фестиваля «О подвиге, о доблести, о славе».

БРЯНСК.RU

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