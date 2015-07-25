Историки провели научную конференцию на Чашином Кургане

На месте основания Брянска состоялась научно-практическая конференция, посвященная вопросам охраны памятника федерального значения «Чашин Курган».Сначала историки и археологи Брянского государственного университета имени академика Петровского рассказали собравшимся несколько исторических фактов. Так, по словам исследователей, первоначальное название Брянска – «Дьбряньскъ». Еще доподлинно известно, что первые его жители умели писать.Рассказали краеведы о древнем поселении, существовавшем на месте Чашина Кургана. Тот вал в форме подковы, который можно увидеть и сегодня, является (по мнению ученых) фрагментом деревянной стены. Такие ограды заполнялись глиной и могли выдержать натиск врага. Но в XIII веке крепость была уничтожена пожаром. Верхние деревянные элементы сгорели, а осыпавшаяся глина покрыла нижние этажи стен и сформировала нынешний облик вала.Еще археологи рассказали о наиболее интересных находках. Так, на территории Чашина Кургана были найдены нож для изготовления меда, ножницы для стрижки овец, блесны и крючки, фрагменты амфор из Северного Причерноморья, бусы из Средней Азии и так далее.Затем участники конференции обсудили вопросы охраны памятника федерального значения «Чашин Курган», а также вопросы развития экскурсионной и туристической деятельности.

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