17 сентября в Брянске будет ограничено движение транспорта
В связи с празднованием Дня города в привычную схему движения транспорта решено внести коррективы.
Центром торжеств, как и прежде, станет Советский район Брянска. Там с 10 до 12 часов на период праздничного шествия будет перекрыто движение по проспекту Ленина (от улицы Арсенальной до Красноармейской), по улице Красноармейской (от улицы Урицкого до Пересвета), по улице Горького (от улицы Трудовой до Энергетической), по улице Фокина (от улицы Калинина до переулка Трудового). В связи с проведением праздничных мероприятий с 12 до 15 часов будет запрещено движение на проспекте Ленина (от улицы Горького до Красноармейской). А с 18 до 23 часов вводятся ограничения на улицах Бежицкая и Дуки (от улицы Малыгина до Войстроченко).
В Бежицком районе Брянска с 09.00 до 13.30 будет ограничено движение автомобилей на время шествия трудовых коллективов района – для возложения цветов к Воинскому мемориалу по улице Почтовой. Маршрут колонны – «улица Майской Стачки – железнодорожный переезд – улица К. Либкнехта – улица Почтовая – Воинский мемориал». А с 17 до 23 часов ограничения будут введены на площади Ульянова.
В Фокинском районе автоинспекторы запретят движение на площади имени Игната Фокина – с 16 до 23 часов.
БРЯНСК.RU
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