17 сентября в Бежице состоялся Парад поколений
В Бежице прошли праздничные мероприятия, посвященные 1030-летию Брянска и 72-летию освобождения от фашистских захватчиков.
Кроме того, горожане отмечали 150-летие со дня основания Бежицы. Так что для жителей Бежицы праздник оказался тройным. Стоит отметить, что вплоть до 1956 годы она имела статус города, поэтому там сохранилась традиция проводить собственные парады и шествия.
Праздник начался с Парада поколений. На площади Ульянова выстроились юнармейцы, представители учебных заведений и предприятий. После внесения государственного флага России и флага Брянска участники парада проследовали (под звуки сводного духового оркестра) к Воинскому мемориалу. Там состоялся торжественный митинг.
Вечером 17 сентября на площади Ульянова состоялся спортивный праздник. А в 22.30 в парке «Майский» прогремел фейерверк.
БРЯНСК.RU
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