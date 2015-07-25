17 сентября в Брянске планируется пустить дополнительный транспорт
По официальной информации, в День города к 22 часам решено выделить дополнительный транспорт.
На улицу Бежицкую (в район Брянского государственного университета имени И. Г. Петровского и гостиницы «Турист») будет дополнительно выделено 16 автобусов и 12 троллейбусов. По словам чиновников, работа муниципального транспорта продляется до 00.00. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
Напомним, на Кургане Бессмертия будет проходить праздничный концерт. На сцене выступят барды Александр Борода и Дмитрий Юрков, бывшая солистка группы «Стрелки» Аида Слезовская, певица АЙРЭН. Порадует своим творчеством американский певец и композитор Mайкл Найт. Еще на сцену выйдут участники вокально-инструментальных ансамблей 1970 – 1980-х годов: «Ариэль», «Веселые ребята», «Красные маки», «Голубые гитары», «Лейся, песня», «Карнавал», «Добры молодцы».
А в 22.30 на Кургане начнется праздничный салют «Я люблю тебя, Брянск!». Запланировано и лазерное шоу под названием «Брынь. Дебрянск. Брянск».
БРЯНСК.RU
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