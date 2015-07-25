Выбраны лучшие песни о городе Брянске



Айрэн

17 сентября состоялся финал конкурса «Подари городу песню!» – в рамках фестиваля молодежного творчества и искусства Арт-бульвар.Участники выступили перед брянцами (прозвучало 17 композиций), после чего члены жюри назвали победителей. Так, в категории «Профи» победу одержала певица Айрэн, в категории «Песня в подарок» – Екатерина Куриленко. В номинации «Осторожно, дети!» (ее участникам от 7 до 14 лет) лауреатом I степени стала Анастасия Гладилина, в номинации «Моя песня» – Николай Петров. Воспитанники детского сада №62 «Яблонька» победили в общенародном голосовании.Напомним, конкурс «Подари городу песню!», посвященный 1030-летию Брянска, проходил с 27 июля по 31 августа 2015 года. Участникам нужно было исполнить музыкальную композицию, записать ее на видео- или аудионоситель и предоставить организаторам.

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