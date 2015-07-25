В День города бульвар Гагарина станет творческой площадкой

17 сентября 2015 года часть бульвара Гагарина (от стадиона «Динамо» до площади Ленина) превратится в молодежный арт-бульвар.Праздничная программа, которая начнется в 12 часов, называется «Я люблю Брянск». Жители и гости Брянска смогут оценить фотоработы, выполненные участниками конкурсов «Моя семья, мой дом, мой город» и «Брянск – город древний, всегда молодой». Свои творения покажут мастера декоративно-прикладного творчества. Найдутся на арт-бульваре занятия и для детей, уверяют организаторы. На огромной открытке каждый сможет написать пожелание любимому городу. На площади Ленина в полдень начнется спортивный праздник под названием «Здоровый город». Там будут работать 12 площадок. Запланирован, в частности, конкурс по силовому экстриму «Брянский силач».В 13 часов стартует фестиваль-карнавал. От площади Партизан к скверу Карла Маркса отправятся люди на ходулях, ростовые куклы, клоуны, артисты разных жанров. Там развернется основное действо фестиваля. Перед жителями и гостями города выступят артисты цирка и балета, цыганские и фольклорные коллективы, фокусники и многие другие.

БРЯНСК.RU